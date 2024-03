Nog twee verdachten vast na vechtpartij in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Naar aanleiding van de vechtpartij op het Kerkplein, in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 maart, zijn door de politie twee aanhoudingen verricht. Beiden zitten nog vast.

Dat maakt de politie dinsdagmiddag 5 maart bekend. Het gaat om twee mannen van 21 en 22, beiden zonder vaste woon- en/of verblijfplaats.

Naar aanleiding van een ruzie ontstond er in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 maart een vechtpartij. Eén iemand is gestoken en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij geholpen is aan zijn verwondingen.

De politie zoekt naar getuigen van het voorval en roept hen op om zich te melden. Dit kan via 0900-8844. Anoniem iets melden kan via 0800-7000. Ook is de politie op zoek naar eventuele beelden van deurbellen of dashcams.