Vechtpartij op het Kerkplein in Bleskensgraaf; politie zoekt getuigen en beelden

51 minuten geleden

112 890 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Op het Kerkplein in Bleskensgraaf heeft in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 maart rond 01.50 uur een vechtpartij plaatsgevonden. De politie zoekt naar getuigen.

Diverse personen zijn aangehouden door de politie, die verder onderzoek doet naar de feiten en omstandigheden van het voorval.

De politie zoekt daarom naar getuigen van het voorval en roept hen op om zich te melden. Dit kan via 0900-8844. Anoniem iets melden kan via 0800-7000. Ook is de politie op zoek naar eventuele beelden van deurbellen of dashcams.