Boerenprotesten bij Meerkerk en Noordeloos: hooibalen in brand gestoken

NOORDELOOS/MEERKERK • Op diverse locaties in Nederland zijn maandagavond wegen geblokkeerd door demonstrerende boeren. Ook op de N214 bij Noordeloos en op de Parallelweg in Meerkerk lieten boeren zich zien en horen.

Volgens burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden voeren tientallen boeren met tractoren actie op de Parallelweg, nabij de A27. Er zijn onder meer hooibalen in brand gestoken.

De politie is ter plaatse om het protest in goede banen te leiden.

