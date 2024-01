Fietser gewond bij ongeval in Bleskensgraaf: traumahelikopter assisteert

do 25 jan 2024, 19:15

BLESKENSGRAAF • Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de kruising van de Melkweg met de Wevenkampweg in Bleskensgraaf.

Het ongeval, waarbij de fietser in aanrijding kwam met een auto, gebeurde rond 13.15 uur. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel en het personeel van de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.