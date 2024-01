Twee auto’s botsen op kruising N214 en Gorissenweg bij Noordeloos

do 25 jan 2024, 08:56

NOORDELOOS • Twee auto’s botsten donderdagochtend op de kruising van de provincialeweg N214 en de Gorissenweg bij Noordeloos op elkaar.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Een ambulance kwam ter plaatse; het is nog niet bekend of er betrokkenen gewond zijn geraakt. De politie regelde het verkeer, voordat een bergingsvoertuig de beschadigde auto’s weghaalde.