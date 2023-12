Lekkage van ammoniak bij zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf

do 21 dec. 2023, 09:22

112 438 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Bij zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf is in de nacht van woensdag op donderdag een ammoniaklekkage ontstaan.

De hulpdiensten rukten uit naar de kaasfabriek aan de Melkweg en een deel van de omgeving werd voor de zekerheid afgezet. Een adviseur gevaarlijke stoffen en meetploeg van de brandweer hebben metingen verricht.

De lekkage kon worden gedicht waarna het bedrijf heeft geventileerd. Metingen wezen vervolgens geen verontrustende waarden meer uit, waarop de omgeving weer is vrijgegeven.