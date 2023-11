Fietser en scooterrijdster botsen op elkaar op dijk bij Kinderdijk

KINDERDIJK • Een 17-jarige scooterrijdster uit Nieuw-Lekkerland is vrijdagavond gewond geraakt bij een botsing op de Lekdijk bij Kinderdijk.

Op de dijk reden een fietser en een scooterrijder elkaar tegemoet. De fietser belandde door de harde wind op de verkeerde weghelft, waarna een botsing volgde.

De scooterrijdster viel en raakte onder meer gewond aan handen. Verder had de tiener last van haar nek. De fietser had last van een zeer been. De politie en de ambulancedienst kwamen ter plaatse voor hulp.