Nieuwe belettering gestolen van Huisartsenpraktijk Arkel

23 minuten geleden

112 140 keer gelezen











ARKEL • Bij Huisartsenpraktijk Arkel aan het Raadhuisplein 1 is in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 oktober de belettering gestolen.

De Huisartsenpraktijk had maandag deze belettering laten aanbrengen op het pand. Zie de bijgaande foto.

“Wat schetst onze verbazing toen donderdagochtend alle letters van de muur waren verwijderd en verdwenen waren”, aldus praktijkmanager Joke de Vries bij Huisartsenpraktijk Arkel.

Er is aangifte gedaan bij de politie. Mensen die iets gezien of gehoord hebben of op een andere manier meer weten van deze diefstal, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.