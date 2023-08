Twee auto’s zwaar beschadigd bij brand in Ottoland

OTTOLAND • Twee auto’s zijn donderdagavond op de Burgemeester Visserwerf in Ottoland beschadigd door brand.

Even na 21.30 uur brak er brand uit in een geparkeerde auto. De brandweer ging met spoed ter plaatse en bluste de brand. De auto is zwaar beschadigd geraakt door de brand.

Ook een auto die naast de brandende auto geparkeerd stond liep forse schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie doet hier onderzoek naar.