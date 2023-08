update

A27 bij Lexmond volledig dicht door brand in kraanwagen

1 uur geleden

LEXMOND • De snelweg A27 is bij Lexmond volledig afgesloten vanwege een autobrand. Een mobiele kraanwagen heeft vlam gevat op de doorgaande route van Gorinchem richting Utrecht.

Omstreeks 18.45 uur stond er op de rijksweg een file van 7 kilometer tussen Noordeloos en knooppunt Everdingen. Dit komt doordat verkeer geen doorgang meer heeft: bluswerkzaamheden door de brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht zijn in volle gang.

Felle brand

De Veiligheidsregio spreekt bij monde van een woordvoerder over een ‘felle brand’, waar meerdere brandweerwagens met water aan boord voor worden ingezet, om voldoende water ter plaatse te krijgen. "De brand wordt onder meer door een schuimblusvoertuig bestreden.”

Uitgebrand

Hoe de brand in de 50 ton zware mobiele kraan is ontstaan, is nog onduidelijk. Verkeer moet gebruik maken van omleidingsroutes. De mobiele kraan is volledig uitgebrand. De weg is nog enige tijd afgesloten.

Update: De brandweer is rond 19.00 uur begonnen met nablussen. De weg zal nog enige tijd afgesloten blijven.