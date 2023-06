Dronken man kruipt bijna naakt in wieg van dochter inwoonster Molenlanden

MOLENLANDEN • De Molenlandse wijkagenten kregen zaterdagochtend een merkwaardige melding: een mevrouw belde overstuur dat er een naakte man in het bed van haar dochter lag.

In de woning troffen de agenten een 18-jarige man aan die in een kinderbedje c.q. wieg was gekropen. Zwaar onder invloed van alcohol en helemaal gedesoriënteerd. ‘Gelukkig had hij nog wel zijn onderbroek aan’, meldt de politie.



Eenmaal met vereende krachten uit bed getrokken was hij weinig schuldbewust en maakte hij zich meer druk over zijn telefoon. ‘Terwijl net de man des huizes thuiskwam had deze jongen geluk dat hij al bij ons achter in de bus zat. Wij konden ons deze reactie van de vader wel enigszinds voorstellen.’

Bij het huis van de 18-jarige aangekomen werd hij overgedragen aan zijn vader. ‘Gezien zijn reactie richting ons en de woorden die hij uitte had één en ander weinig indruk op hem gemaakt.’