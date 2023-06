Overleden man aangetroffen in Kinderdijk; ‘waarschijnlijk natuurlijke dood gestorven’

1 uur geleden

KINDERDIJK • In Kinderdijk is dinsdag 6 juni op het ‘Pot-terrein’ aan de Molenstraat in Kinderdijk een overleden man aangetroffen. Het betreft een 85-jarige man uit Papendrecht, die als vrijwilliger van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) aan het klussen was bij het oude pand op het terrein.

Nadat de man door een andere vrijwilliger was gevonden, werd 112 gebeld. De politie en ambulancedienst werden samen met burgerhulpverleners opgeroepen voor een reanimatie, maar al snel bleek dat hulp niet meer zou gaan baten. De hulpdiensten gaan er vanuit dat de tachtiger een natuurlijke dood is gestorven.