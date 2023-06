Coniferenhaag in brand in Bleskensgraaf; overslag naar schuur voorkomen

1 uur geleden

BLESKENSGRAAF • Aan de Zevenhovenstraat in Bleskensgraaf is zaterdagochtend 3 juni een coniferenhaag in vlammen opgegaan.

De brand werd om 10.00 uur ontdekt. Binnen korte tijd stond een groot deel van de haag in brand. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kon overslag naar een schuur voorkomen.

Om de brand goed uit te krijgen is met een kettingzaag een deel van de haag weggezaagd. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend.