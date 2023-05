Scholier (14) uit Streefkerk geschept door auto op de N216 bij Giessenburg

GIESSENBURG • Een 14-jarige jongen uit Streefkerk is dinsdagmiddag geschept door een auto op de N216.

De scholier stak even voor 15.00 uur de provinciale weg over ter hoogte van de Heideweg bij Giessenburg. De tiener werd bij het oversteken geschept door een auto. Een ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse.

Het ambulancepersoneel heeft de jongen nagekeken. Hij was bij bewustzijn en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zo laat een politiewoordvoerder weten. Vanwege de aanrijding was de N216 deels afgesloten.