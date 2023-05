Bestuurder gammele snorfiets (15) na achtervolging in Bleskensgraaf aangehouden

BLESKENSGRAAF • Na een achtervolging hield de politie zaterdag in Bleskensgraaf een 15-jarige bestuurder van een snorfiets aan.

Hij ging er met hoge snelheid vandoor om aan een controle te ontkomen. Hoewel hij zijn opgevoerde snorfiets in een loods heimelijk had weggezet, werd hij alsnog in de kraag gevat.



De snorfiets was allesbehalve in een goede staat. Zo bleek de kentekenplaat deels met duc-tape afgeplakt te zijn, was het voertuig geschorst en niet verzekerd, zat er een verkeerde cilinder op, was de uitlaat met tiewraps vastgemaakt aan het frame, ontbrak er een spiegel en functioneerde de rem aan de voorzijde niet.



Daarnaast was de bestuurder niet in het bezit van een geldig rijbewijs en kon hij ook geen legitimatiebewijs tonen. Het voertuig is in beslag genomen en de bestuurder zal een aantal acceptgiro’s van het CJIB ontvangen.