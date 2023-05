Fietsaccu ontploft in Nieuw-Lekkerland; brandweer en ambulance opgeroepen

54 minuten geleden

112 326 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND – Bij een woning langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is vrijdagavond rond 22.45 uur een fietsaccu ontploft.

De brandweer kwam hiervoor met spoed ter plaatse. Voor een van de bewoners is ook een ambulance ter plaatse gekomen in verband met rookinhalatie. De bewoner is gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Een half uur later, op het moment dat de brandweerlieden terug naar de kazerne wilden gaan, kwam de volgende melding binnen. Bij een woning langs de Middelweg in Nieuw-Lekkerland werd een vreemde lucht geroken.

De brandweer stelde een onderzoek in en verrichtte metingen. Na onderzoek bleek dat de vloer bij de buren in de olie stond. Hierop ging de brandweer terug naar de kazerne.