Bestuurder gevlucht na eenzijdig ongeval in Goudriaan

24 minuten geleden

GOUDRIAAN • De bestuurder van een auto is in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei gevlucht, nadat hij een eenzijdig ongeval had veroorzaakt op de Noordzijde in Goudriaan.

“De bestuurder bleek te zijn gevlogen en was ook niet van plan om zich te melden, bleek na telefonisch contact”, meldt de politie.

Na onderzoek blijkt dat de chauffeur zich vermoedelijk heeft schuldig gemaakt aan het rijden zonder rijbewijs en andere feiten.

“Wij spreken dan over een verlaten plaats van ongeval”, aldus de politie van Molenlanden. “Door ons wordt er een nader onderzoek ingesteld en proces-verbaal opgemaakt.”