Valwildschutter verlost in Langerak gewond ree uit zijn lijden

ma 17 apr. 2023, 11:27

112

LANGERAK • Een valwildschutter heeft in het afgelopen weekend een gewond ree uit zijn lijden verlost.

Een wandelaarster had in de bossages langs een wandelpad op de Melkweg in Langerak het ree zien liggen. Het bewoog nog wel, maar kon niet meer lopen. Samen met een Valwildschutter van de provincie Zuid-Holland stelde de politie een onderzoek in.

Valwildschutters zijn aangestelde jagers, die aangereden of ziek wild, meestal grofwild, uit hun lijden verlossen of, indien mogelijk, weer op de been helpen. In de bossages werd een ree aangetroffen die ondervoed was, maar ook ander letsel vertoonde. Het dier werd uit zijn lijden verlost.

De politie verzoekt om wild dat aangereden wordt of ziek of gewond aangetroffen wordt, te melden bij de politie. Indien nodig wordt dan een valwildschutter ingeschakeld. “Op deze manier wordt aangereden en ernstig gewond wild onnodig lijden bespaard”, aldus de politie. “Als het letsel is dat behandeld kan worden, laten wij de dierenambulance ter plaatse komen.”