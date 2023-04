Brand gesticht in Zouweboezem tussen Ameide en Lexmond; meerdere hectares riet verwoest

LEXMOND/AMEIDE • In natuurgebied De Zouweboezem is vrijdag 14 april een brand uitgebroken. Hierbij zijn meerdere hectares riet verwoest.

De brand ontstond omstreeks 16:45 uur in natuurgebied De Zouweboezem tussen Lexmond en Ameide. De brandweer schaalde op naar middelbrand maar kon niet voorkomen dat meerdere hectares riet in vlammen opgingen. Om hoeveel hectare het exact gaat is nog niet bekend. “We gaan de balans nog opmaken.”, laat Maarten Breedveld van de stichting Zuid-Hollands Landschap weten. Volgens hem is de brand het gevolg van brandstichting door “idioten”. Er is aangifte gedaan.

Begin van de avond hebben idioten brand gesticht in de rietlanden van de Zouweboezem van @ZHLandschap (zijde Zouwendijk). Er wordt aangifte gedaan. Meerdere hectares rietlanden zijn verbrand. Gelukkig zijn er geen huizen in de directe omgeving geraakt door de uitslaande brand. pic.twitter.com/0brOgAx923 — Maarten Breedveld (@MJBreedveld) April 14, 2023

Bron: 112-Glasstad