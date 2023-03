Rijstrook A27 dicht bij Noordeloos na aanrijding rimpelbuisobstakelbeveiliger

di 14 mrt. 2023, 07:49

112 859 keer gelezen

NOORDELOOS • De rechterrijstrook van de A27 in de richting van Utrecht werd ter hoogte van Noordeloos dinsdagochtend enige tijd afgesloten.

In de nacht van maandag op dinsdag was een rimpelbuisobstakelbeveiliger (RIMOB) aangereden. Om deze te vervangen sloot Rijkswaterstaat de rijstrook af. Met name tijdens de spits zorgde dit voor de nodige vertraging voor het verkeer.