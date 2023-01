A15 dicht bij Papendrecht na ongeval met onder meer vrachtwagen

PAPENDRECHT • Op de A15 vond dinsdagmiddag ter hoogte van Papendrecht een ongeval plaats. De snelweg werd in de richting van Rotterdam enige tijd vanaf Sliedrecht-West afgesloten.

Het ongeval gebeurde rond 16:00 uur. Er waren meerdere voertuigen bij betrokken, waaronder een vrachtwagen. Verschillende hulpdiensten gingen ter plaatse. Er ontstond een file van zo’n twaalf kilometer met een wachttijd die opliep tot meer dan anderhalf uur.

Rijkswaterstaat leidde het verkeer richting Rotterdam vanaf Gorinchem om via Breda/Roosendaal over de A27, A59 en A16. Na ongeveer drie kwartier startte de politie met het onderzoek en kon het ingesloten verkeer langs de plek van het ongeval verder rijden. Rond 18.00 uur waren alle rijstroken weer open.

Verkeer kan het ongeluk op de #A15 inmiddels via één rijstrook passeren. De file is echter met anderhalf uur vertraging over 12 kilometer fors. Richting Rotterdam? Vanaf knp. Gorinchem ben je sneller via de A27, A59 en A16. Naar verwachting is de weg om 17:45 uur weer vrij. pic.twitter.com/8Z85GfOLie