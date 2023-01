Forensische Opsporing doet onderzoek naar overleden man in Nieuw-Lekkerland

42 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • De politie heeft maandagmiddag onderzoek gedaan naar een overleden man in Nieuw-Lekkerland. De man werd aangetroffen in een woning in de Neptunusstraat. Een ambulance kwam nog ter plaatse, maar die hulp kwam te laat.

De politie heeft vervolgens een ‘plaats delict’ gemaakt. Diverse mensen van de Forensische Opsporing van de politie en een FARR-arts waren aanwezig om sporen te onderzoeken en onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van de aangetroffen man.

Met het schouwen en het doen van sporenonderzoek, hoopt de politie vast te kunnen stellen hoe de persoon is overleden.

(bron ZHZ Actueel)