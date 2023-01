Vrachtwagen stort van A15-viaduct in Gorinchem; bestelbusje botst er tegenaan

ma 30 jan 2023, 08:46

GORINCHEM • Een vrachtwagen, die op de A15 bij Gorinchem reed, is maandagochtend van de weg geraakt, van een viaduct gestort en op de Zandkade terecht gekomen.

Daar reed op dat moment een busje. Het busje is in botsing gekomen met de vrachtwagen. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar grip1. De Zandkade tussen de Wolpherensedijk en Schelluinen is voorlopig afgesloten.

Op de A15 richting Nijmegen werd de rechterrijstrook afgesloten. Achter het ongeluk staat een file van zo’n zeventig minuten. Verkeer richting Gorinchem wordt vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid omgeleid via de A16, A59 en A27. ‘We verwachten dat tot in de loop van de ochtend een rijstrook dicht blijft’, meldt Rijkswaterstaat.

Alle slachtoffers zijn inmiddels uit het voertuig, meldt Veiligheidsregio ZHZ.

Later meer.