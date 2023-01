Ongeval op A27 bij Noordeloos; rijstrook dicht en file vanaf Gorinchem

NOORDELOOS • Op de A27 vond ter hoogte van de afrit Noordeloos donderdagochtend een ongeval plaats.

Dat gebeurde op de rijbanen in de richting van Utrecht. De linkerrijstrook werd enige tijd afgesloten. Vanaf knooppunt Gorinchem was het voor bestuurders aansluiten in de file.