Tweetal krijgt waarschuwing politie voor illegaal opladen van gekapte bomen langs N214

58 minuten geleden

OTTOLAND • Twee personen kregen zaterdagmiddag een waarschuwing van de politie omdat zij langs de N214 illegaal gekapte bomen aan het opladen waren.

De agenten zagen langs de provincialeweg ter hoogte van Ottoland een bestelbus met aanhangwagen staan. Het tweetal was daar hout aan het verzamelen van gekapte bomen.

‘Op de vraag of zij toestemming hadden van de eigenaar keek men ons appelig aan’, meldden de agenten op Instagram, ‘terwijl het geen eens appelboomhout was. We hebben het gesprokkelde hout terug laten leggen.’

Stroperij

Het is misschien verleidelijk om hout wat langs de kant van de weg ligt mee te nemen. ‘Maar als u geen toestemming heeft van de eigenaar maakt u zich schuldig aan eenvoudige stroperij.’

De sprokkelaars hebben een politiewaarschuwing gekregen, die wordt vastgelegd in het systeem. Een volgende keer wordt er in soortgelijke gevallen proces verbaal opgemaakt.