Groot onderzoek politie en defensie in Kinderdijkse villa waar man werd doodgeschoten

KINDERDIJK • Politie en justitie hebben maandag in samenwerking met medewerkers van defensie uitgebreid onderzoek gedaan in de villa aan de Puntweg in Kinderdijk waar in de nacht van 1 op 2 december 2022 een man werd neergeschoten. De woning van de 75-jarige bewoonster was na de schietpartij al doorzocht, maar toch is er aanleiding voor een diepgravender onderzoek, waarbij veel mankracht werd ingezet. De medewerkers van defensie ondersteunden met ‘expertise en extra handen’, zo laat een woordvoerster van de politie desgevraagd weten.

Bij de schietpartij in de woning in Kinderdijk werd een 74-jarige man uit Overijse (België) in zijn hoofd geschoten. Na enkele dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, overleed hij aan zijn verwondingen. Een 77-jarige man uit Alblasserdam, die veel bij de bewoonster over de vloer kwam, werd enkele dagen na de schietpartij opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Langer vast

De aanhouding van de Damdorper vond in Limburg plaats. Op de dag van de aanhouding werd ook een woning aan de Eksterstraat in Alblasserdam doorzocht. Afgelopen vrijdag was er in deze woning opnieuw politie aanwezig. Welke rol de verdachte precies speelt in de zaak, wordt nog niet gemeld.

Ook wat er zich in de nacht van 1 op 2 december heeft afgespeeld in de woning op De Punt in Kinderdijk, is nog niet helder. Aanstaande donderdag wordt bepaald of de Alblasserdammer, die naar verluidt niets bekent, nog langer vast blijft zitten.

Klusjesman

In eerste instantie, in de eerste uren na de melding, ging de politie uit van een mogelijke gewapende woningoverval. Later werd er ook rekening gehouden met een inbraak, waarbij de dader (s) werd(en) overlopen. Ook andere scenario’s heeft de politie nooit uitgesloten. En zeker nu duidelijk is dat de opgepakte Damdorper een zeer goede kennis en klusjesman is van de bewoonster, zijn er ook andere aannemelijke scenario’s bijgekomen.

De verdachte kwam al vele jaren over de vloer bij de 75-jarige bewoonster van de villa aan de Puntweg in Kinderdijk. Of er in de nacht van 1 op 2 december ook spullen buitgemaakt zijn in de woning, kan en wil de politie nog niet bevestigen, omdat het onderzoek nog loopt.

Camerabeelden gevorderd

Verder heeft de recherche onder meer in Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland camerabeelden gevorderd. Op die beelden is onder meer te zien dat er een grijs busje rijdt. Net voordat de hulpdiensten de 112-melding uit de Kinderdijkse woning krijgen, rijdt op dat moment een grijs busje richting Alblasserdam. De politie vermoedt dat in dat busje de opgepakte Alblasserdammer zat.

Tips blijven welkom

In het programma Bureau Rijnmond laat de politie weten: “De politie heeft al met veel mensen gesproken, maar houdt alle scenario’s open en heeft daarom behoefte aan meer informatie en vooral camerabeelden. Neem contact op als u nieuwe informatie hebt. Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.”

