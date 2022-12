Veel rook bij brand in schuur in Leerbroek

51 minuten geleden

112 328 keer gelezen

LEERBROEK • In een schuur aan de Weverwijk in Leerbroek is vrijdagmorgen 16 december rond 10:00 uur brand ontstaan. Bij de brand kwam behoorlijk veel rook vrij.

Door de brandweer werd al snel opgeschaald naar ‘middelbrand’. Het vuur werd bestreden door de posten Meerkerk en Lexmond.

De Weverwijk was gedurende de brand afgesloten voor alle verkeer. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest van de brand.