Man neergeschoten bij woningoverval in Kinderdijk, dader(s) nog spoorloos

vr 2 dec 2022, 08:05

KINDERDIJK • Een oudere man is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een gewapende woningoverval aan de Puntweg in Kinderdijk.

De hulpdiensten kregen rond 00.30 uur een telefoontje dat het goed mis was in de villa op het Drierivierenpunt. Meerdere ambulances, het Mobiel Medisch Team en diverse politiewagens werden naar Kinderdijk gestuurd. Voor de veiligheid moest het ambulancepersoneel blijven wachten op de Veerdam, totdat de politie het sein gaf dat het veilig genoeg was om naar de betreffende woning te komen.

Slachtoffer aanspeekbaar

Na ongeveer een kwartier had de politie de situatie onder controle en kon ook de ambulancedienst het terrein op. In de woning was een man aanwezig, die door een overvaller in zijn hoofd was geschoten met een vuurwapen. De man is per ambulance met spoed meegenomen naar het ziekenhuis. Dit gebeurde onder begeleiding van een arts van het Mobiel Medische Team uit Rotterdam. Hoe de gewonde man er aan toe is, kan een woordvoerster van de politie nog niet zeggen. Wel kan de woordvoerster melden dat de man aanspreekbaar was, toen de hulpdiensten arriveerden.

Geen aanhoudingen

De politie is een groot onderzoek gestart om uit te zoeken wat er nu precies in de woning is gebeurd en wat er buit is gemaakt. De forensische opsporing is ter plaatse en er wordt met een speurhond gezocht in de omgeving. De politie heeft nog niemand aangehouden en kan nog niet zeggen of het om één of meerdere daders gaat en hoe men is gevlucht.

In de woning woont ook een oudere vrouw. Of zij aanwezig was tijdens de overval en hoe het met haar gaat, kan de politie nog niet zeggen. “Daar is het echt nog te vroeg voor.”

Ook Rijkswaterstaat was enige tijd met een vaartuig op de rivieren de Noord en Lek aanwezig en zocht vanaf het water mee naar mogelijke dader(s).

De politie komt vrijdag in de loop van de dag met meer informatie over het incident. Mensen die tips hebben over de gewelddadige overval, kunnen direct contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844.

(bron: AlblasserdamsNieuws)