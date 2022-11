Opslag met hout in brand in Streefkerk; brandweer voorkomt overslag naar varkensschuur

ma 28 nov 2022, 10:59

STREEFKERK • De brandweer heeft zaterdag 26 november aan het eind van de middag ternauwernood een brand in een stal in Streefkerk voorkomen, waar varkens gehouden werden.

Aan de Bergstoep in Streefkerk stond een opslag van onder andere hout en machines in brand. De eigenaar had tevergeefs geprobeerd te blussen.

Toen de brandweer arriveerde, konden zij met grote moeite een overslag naar de aangrenzende varkensschuur voorkomen. Door deze stal onder ‘overdruk’ te zetten middels een ventilator, hebben ze de rook naar buiten kunnen krijgen en zijn de varkens ongedeerd gebleven.

In verband met mogelijke asbestvervuiling werd besloten om extra aandacht te geven aan de reiniging van brandweerlieden en materialen.