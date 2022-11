Drie gewonden bij vechtpartijtjes na derby De Zwerver - Nieuw-Lekkerland

44 minuten geleden

KINDERDIJK • Langs de Molenstraat in Kinderdijk en bij voetbalvereniging De Zwerver hebben zaterdagavond in ieder geval twee vechtpartijen plaatsgevonden. Hierbij raakten een 44-jarige Kinderdijker, een 39-jarige Alblasserdammer en een Nieuw-Lekkerlander (licht)gewond.

De vechtpartijen vonden plaats na de derby tussen De Zwerver en Nieuw-Lekkerland. De politie kwam aan het begin van de avond met zeven voertuigen ter plaatse.

Toen de politie aankwam, was de situatie al grotendeels onder controle. De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen. Of er aangiftes gedaan worden, is bij de politie nog niet bekend. Vooralsnog zijn er geen personen aangehouden.

Veel bezoekers van beide clubs balen van het geweld, omdat dat volgens hen geen recht doet aan de fijne middag die men met elkaar heeft beleefd.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartijtjes, is bij de politie nog niet bekend.

(bron: ZHZ Actueel)