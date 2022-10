Poolse visser slaat zichzelf aan de haak bij controle door politie in Streefkerk

1 uur geleden

STREEFKERK • Een Poolse visser raakte zo van de kook van een controle door de politie dat hij zijn vishaak in zijn eigen hand sloeg.

De agenten controleerden afgelopen weekend de visser naar aanleiding van een melding over een auto en een persoon die aan het vissen was in de Lek bij Streefkerk. Alles bleek in orde te zijn, maar de visser sloeg van de zenuwen de vishaak in zijn eigen hand.

Hij rukte hem eruit, maar daardoor sloeg de haak nogmaals in zijn hand. Een ambulance kwam ter plaatse om de haak professioneel te verwijderen.