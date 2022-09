Ongeluk op A15 bij Hardinxveld-Giessendam; rijstrook afgesloten en lange file

wo 28 sep, 09:13

ALBLASSERWAARD • Op de A15 vond bij Hardinxveld-Giessendam woensdagochtend een ongeluk plaats.

Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Ridderkerk. De linkerrijstrook werd enige tijd afgesloten dicht. Vanaf Gorinchem kwamen bestuurders in de file terecht. In de andere rijrichting ontstond een kijkersfile.