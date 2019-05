Nog altijd zorgen over arbeidsmigranten in Rijswijk

RIJSWIJK • Buurtbewoners maken zich nog altijd grote zorgen over de overlast van de grote groep arbeidsmigranten, die woont in een pand aan de Nieuwstraat in Rijswijk.

In een brief aan het gemeentebestuur schrijven de omwonenden over meerdere vechtpartijen, overmatig drankgebruik en geluidsoverlast. Ook hebben bewoners van de Nieuwstraat en De Geer te maken met intimiderend gedrag en parkeerproblemen. "Deze ontstane situatie past op geen enkele manier in de voorheen rustige Nieuwstraat en het dorp Rijswijk", staat in de brief te lezen.

"Door de hiervoor genoemde zaken ontstonden snel onveiligheidsgevoelens bij de omwonenden en andere inwoners van het dorp."

Steekpartij

'Absoluut dieptepunt' was volgens de omwonenden de steekpartij op 11 april. De volgende dag zou er bij de buurman van het pand een mes in de tuin gevonden zijn. "Dit is een zeer intimiderende boodschap en wat zal de volgende stap hierin zijn?"

Een afvaardiging van bewoners heeft begin mei een gesprek over de problemen gehad met burgemeester Marcel Fränzel. Hij zou een een klachtenregistratiesysteem willen laten aanleggen door uitzendorganisatie Covebo. Ook wil Fränzel 'met de nieuwe gemeenteraad een nieuwe visie ontwikkelen ten aanzien van het omgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeentegrenzen en daar duidelijke regels aan verbinden'.

"Door ons is afgelopen week nagevraagd hoe het stond met de ontwikkelingen en resultaten van ons gesprek. Antwoord: Het heeft de aandacht, maar er is nog niets concreet te melden."

Daarna heeft ook nog een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners en Covebo. Een contactpersoon waar klachten gemeld kunnen worden is slecht bereikbaar en spreekt bovendien geen Nederlands, aldus de omwonenden. "We hebben aangegeven dat dit voor ons onacceptabel is en dat het ook niet overeenkomt met de intentie die de burgemeester heeft geopperd."

Emotioneel debat

Daarnaast hebben de omwonende het gevoel dat het dossier met hun klachten over het pand aan de Nieuwstraat 'incompleet' is, terwijl ze vorig jaar nog tijdens een emotioneel debat in de raadszaal in Woudrichem aan de bel hebben getrokken.

"Bij benadering van het gemeentehuis enige tijd geleden kregen we de indruk dat er van een dossier over het bewuste pand weinig bekend was. Toch moet er door de gemeente Woudrichem een flink dossier intussen zijn samengesteld", stellen de briefschrijvers, die zich afvragen of het dossier voor hen in te zien is.

De brief van de bewoners van de Nieuwstraat en De Geer staat geagendeerd voor de Altenatafel op dinsdag 11 juni.