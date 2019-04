RIJSWIJK • Een man is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Nieuwstraat in Rijswijk.

De verdachte kon na het incident onder bedwang gehouden door een medebewoner, die het mes afpakte tot de politie kwam. De verdachte zit vast voor poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

Donderdag om 18:35 uur kwam er een melding binnen van een vechtpartij in een woning aan de Nieuwstraat. Er zou een mes gebruikt zijn en er zou ook iemand gewond zijn. Verschillende politie-eenheden spoedden zich naar de straat. Ook een ambulance en een traumahelikopter waren opgeroepen.

Taalbarrière

In een woning troffen de agenten een bloedende man aan. Verplegend personeel ontfermde zich over deze man. Door een taalbarrière werd het de agenten niet direct duidelijk wat er was voorgevallen. Maar toen ze een man met bebloede handen zagen, werd hij aangehouden als verdachte van poging tot doodslag.

Ook enkele getuigen wezen deze man aan als verdachte. Het slachtoffer en de verdachte bleken beide in het huis te wonen. Een derde bewoner verklaarde getuige geweest te zijn, hij was tussen de verdachte en het slachtoffer, die ruzie hadden, gesprongen en had het mes afgepakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De recherche is een onderzoek gestart.

Ook op vrijdag vindt er nog forensisch onderzoek in en om de woning plaats.