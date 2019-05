'Meer tolerantie en begrip voor transgenders'

DUSSEN • 'In deze tijd moeten transgenders gewoon geaccepteerd worden.' Was getekend, Jo enny Vosman uit Dussen.

Jo enny Vosman vindt dat de foto bij dit artikel vooral glamorous moet zijn. Met een glaasje 'bubbels', in chique setting bij restaurant De Koppelpaarden misschien? Ze doet tenslotte mee aan een missverkiezing. "Natuurlijk doe ik mee om te winnen", vertelt de 48-jarige Dussense. "Maar meedoen is minstens zo belangrijk."

Jo enny doet mee aan de verkiezing Miss Gay Holland 2019, georganiseerd door Stichting Pink Promiss. Deze stichting heeft als doel de homogemeenschap meer zichtbaar te maken en ontmoetingsplekken te creëren voor de gay, transgenders, interseksuelen, travestieten, queers en biseksuele mannen en vrouwen in Nederland. Jo enny heeft 25 jaar geleden een geslachtsverandering ondergaan en wil de verkiezing gebruiken om haar verhaal kenbaar te maken aan een groter publiek. "Zodat ik mensen die ook worstelen met hun gevoelens en geaardheid kan helpen met hun coming out of transitie."

Nagekeken

Zelf had ze in haar jeugd weinig om op terug te vallen, vertelt ze. In haar jonge jaren werd ze nagekeken en uitgelachen en raakte ze depressief. "Anders dan nu waren er toen geen praatgroepen. Niet voor mij, maar bijvoorbeeld ook niet voor mijn ouders. Zij hebben me overigens wel altijd gesteund, maar wisten in eerste instantie ook niet goed wat ze met me aan moesten." Aan de andere kant had haar moeder, wiens naam Jenny de basis vormde voor haar nieuwe voornaam, wel gezien dat Jo enny liever een vrouw wilde zijn. "Als jongetje liep ik al graag op hakjes."

Toen ze als twintiger een documentaire zag over geslachtsveranderingen die werden uitgevoerd bij het VU medisch centrum in Amsterdam, hing ze de volgende dag meteen aan de lijn. "Na een eerste gesprek laten ze je daar expres een half jaar wachten, dan heb je nog bedenktijd. Maar die zes maanden leken voor mij wel een mensenleven te duren."

Vier jaar geleden verhuisde Jo enny voor de liefde naar Dussen. In augustus stappen zij en Ad in het huwelijksbootje en daarmee wordt ze officieel de stiefmoeder van twee jongens van 8 en 10 jaar oud. "Toen ik hen vertelde dat ik transgender ben, haalden ze hun schouders op. 'Prima', zeiden ze. 'Je bent zoals je bent.' Hetzelfde geldt voor mijn schoonouders. Ik ben ontzettend blij dat ze mij accepteren. Ik ben trots op hen en ook op de rest van mijn schoonfamilie."

Adamsappel

Toch besloot ze om in haar beginperiode in Dussen niet meteen haar levensverhaal aan de grote klok te hangen, maar dat leidde juist tot onzekerheid bij Jo enny. "Op feestjes maakte ik me druk of mensen m'n adamsappel misschien zouden zien. Op een bepaald moment wilde ik niet meer zwijgen over mijn operatie, juist omdat het zo'n belangrijk deel van mijn leven uitmaakt. Het is wie ik ben." De reacties van haar omgeving waren louter positief. "Sommigen geloofden het in eerste instantie niet. 'Goed gelukt', hoorde ik wel eens. Nou, dank je wel", zegt Jo enny lachend.

Ze had veel eerder naar buiten moeten treden met haar verhaal, weet ze nu. Vandaar ook dat ze de 'stoute hoge hakken' aan deed en naar de krant belde over haar deelname aan Miss Gay Holland 2019. Vandaag (woensdag 15 mei) organiseert ze een speciale meet and greet in café 't Pleintje in Dussen. "Om stemmen te winnen, maar ook zodat mensen mij op een andere manier kunnen leren kennen. Ik hoop hierdoor ook op meer begrip en tolerantie voor transgenders. Niemand heeft gevraag om zijn of haar leven of om in het verkeerde lichaam geboren te worden. Laat iedereen gewoon in z'n waarde. Zeker in deze tijd moeten transgenders gewoon geaccepteerd worden."

Discriminatie

Want discriminatie op basis van seksuele geaardheid is aan de orde van de dag, weet Jo enny. "Ik ken er genoeg die geen baan kunnen krijgen, omdat ze transgender zijn." Wat dat betreft krijgt haar eigen werkgever, Oneway Plastics in Oosterhout, een pluim. "Het gaat er daar niet om wát je bent, maar om dat je goede kwaliteit aflevert." Stemmen op Jo enny kan door een mailtje met haar naam te sturen naar info@missgayholland.nl. Stemmen kan tot en met 18 mei.

Tom Oostra