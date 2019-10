Sleeuwijker rent Vestingstadrun voor KWF

SLEEUWIJK/WOUDRICHEM • René de Vos uit Sleeuwijk doet zaterdag 2 november mee aan de Vestingstadrun in Woudrichem om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

De Sleeuwijker doet mee aan de prestatieloop van 11 kilometer en heeft voor zijn doel al ruim 4000 euro opgehaald.

"Helaas kent bijna iedereen wel iemand, direct of indirect, die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Zelf ben ik zowel mijn vader als mijn zus door deze verschrikkelijke ziekte verloren", vertelt René over zijn motivatie om mee te doen.

"We zijn gelukkig steeds beter in staat om kanker in een vroeg stadium te ontdekken en leven met kanker draaglijker te maken. Soms zelfs om deze ziekte te stoppen en in het beste geval te genezen. Voor onderzoek is echter veel geld nodig en daarom ben ik een doneeractie gestart met hulp van KWF."

Kleiner evenement

Bij veel grote hardloopevenementen kun je geld ophalen voor KWF, maar René heeft bewust voor een kleinschaliger evenement gekozen.

"De mensen hier kennen me, kenden ook mijn vader en zus, en ik ben waarschijnlijk de enige in een #rentegenkanker T-shirt. Er zijn al enkele mensen die mee gaan lopen als extra motivatie en het leuke aan dit evenement is dat mijn familie gewoon achter me aan kan fietsen en op diverse punten langs de route kan staan om me aan te moedigen. Dat is bij een groter evenement als bijvoorbeeld de marathon van Rotterdam niet te doen."

Magische grens

In eerste instantie wilde René 1250 euro ophalen voor het goede doel, de teller staat inmiddels op ruim 4000 euro. "Het zou mooi zijn als ik tegen de tijd dat het 2 november is kan zeggen dat ik de magische grens van 5000 euro ben gepasseerd."

Doneren kan via https://acties.kwf.nl/fundraisers/rendevos.