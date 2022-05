Harry Cornet: ‘Hoewel het parcours onschuldig lijkt, kan het stiekem nog best pittig zijn’

WERKENDAM • Dit jaar kunnen sportievelingen voor het eerst deelnemen aan een speciale en unieke hardloopwedstrijd, die door de Noordwaard in de Biesbosch loopt. De tocht, georganiseerd door het wielercomité van de Omloop van de Biesbosch en Altena Road Runners, vindt op vrijdagavond 20 mei plaats. Medeorganisator Harry Cornet haalt voor deze avond ook zijn hardloopschoenen uit de kast en zal een poging wagen om de tocht tot een goed einde te brengen.

Dat hem dit zal lukken, lijkt buiten kijf te staan. Cornet is namelijk volop in training voor een triatlon in Zwitserland, waardoor deze wedstrijd – die tien kilometer lang is – op voorhand mee lijkt te vallen. “Maar”, zo waarschuwt hij zelf, “hoewel het parcours onschuldig lijkt, kan het stiekem nog best pittig zijn. Zo is er in de Biesbosch bijvoorbeeld altijd wind, loop je tijdens het parcours over vijf bruggetjes en moet je regelmatig een dijk op en af.” De route, die dwars door een overstroomgebied loopt, noemt hij zelf een ‘prachtig asfaltrondje’.

Het idee voor een hardlooprondje door de Biesbosch is ontstaan tijdens de organisatie van de wielertocht ‘Omloop van de Biesbosch’. “Het organiseren van de hardloopwedstrijd is een probeersel, maar de insteek is absoluut om het op de agenda te krijgen”, vertelt Cornet. “De kans bestaat dat we het evenement later nog verder uitbreiden. Wellicht met een triatlon of iets degelijks. Het gebied leent zich goed voor het fietsen en hardlopen, maar er is ook genoeg water aanwezig.” Zo ver is het dit jaar echter nog niet.

Voor de hardloopwedstrijd lijkt al de nodige animo te zijn. “Vanaf het moment dat de inschrijving voor de hardloopronde online is gekomen, zijn er al veel reacties binnengekomen”, stelt Cornet. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat de wedstijd voor een grote doelgroep aantrekkelijk is. “We hebben bewust voor een afstand van tien kilometer gekozen. Dit is voor wat minder getrainde mensen geen onoverkomelijke afstand. We willen een breed publiek aantrekken; mensen die graag een keer de tien kilometer willen lopen én wedstrijdgerichte deelnemers die bijvoorbeeld een parcoursrecord willen lopen.”

Tijdens de wedstrijd lopen de deelnemers met een chip, waardoor de tijdsregistratie professioneel verzorgd wordt. “Dick de Goeij van Extrarunners verzorgd de digitale tijdwaarneming. Het maakt dus niet uit of je vooraan of achteraan start, je chiptijd is gebonden”, zegt Cornet.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de hardloopwedstrijd, dit kan echter alleen door voorinschrijving. Deze sluit vrijdag 20 mei om 12.00 uur. Aanmelden kan via de website www.omloopvandebiesbosch.nl. Inschrijfgeld bedraagt tien euro per persoon. Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn en het maximum aantal deelnemers is gesteld op 250.

Publiek is ook van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. Voor parkeerruimte wordt gezorgd en er is ook een horecagedeelte aanwezig, waar de mensen gezellig een hapje en een drankje kunnen nuttigen. “Het is wel belangrijk dat iedereen zich realiseert dat we ons in een natuurgebied bevinden”, zegt Cornet. “Er mag dus geen papiertje achterblijven in het gebied. Alles moet spik en span achtergelaten worden.”

Buffel-trofee

De winnaar van de hardloopwedstrijd gaat niet met legen handen naar huis. De organisatie heeft leuke prijzen laten ontwerpen, die binding hebben met de Biesbosch. Zo is er bijvoorbeeld een mooie buffel-trofee voor de winnaar.

Cornet heeft zichzelf voor deze wedstrijd een duidelijk doel gesteld. “Als je aan een wedstrijd begint, haal je eruit wat erin zit”, stelt hij. “Ik zal dus echt wel volle bak gaan lopen, het belangrijkste is voor mij echter om in augustus fit te zijn voor de triatlon in Zwitserland.”