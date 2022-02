Snelheidsspaarpot Oudendijk levert mooi bedrag op: wethouder overhandigt cheque

OUDENDIJK • De snelheidsspaarpot op de Jan Spieringweg in Oudendijk heeft een bedrag van 1000 euro opgeleverd. De maximumsnelheid op deze locatie is 50 km/u, maar vaak wordt er veel harder gereden. Met elke juist gereden snelheid werd er geld verdiend voor de school en het buurthuis in Oudendijk. Het doel hiervan was om automobilisten bewust te maken van hun snelheid.

De Werkgroep Verkeer Oudendijk nam het initiatief om de snelheidsmeter te plaatsen. Esther Ruitenbeek van de Werkgroep Verkeer Oudendijk ontving daarom donderdagmorgen de cheque, ter waarde van 1000 euro, uit handen van wethouder Hans Tanis. De Werkgroep schenkt het bedrag deels aan het buurthuis OVO als bijdrage voor nieuw meubilair. Het andere deel gaat naar Basisschool Oudendijk, die het geld inzet voor een nieuw speeltoestel op het schoolplein.

Wethouder Hans Tanis liet zich eerder al uit over het initiatief van de werkgroep. “Initiatieven die van bewoners of bewonersgroepen komen waarderen we altijd erg, zeker als het bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid. Bewustwording van je gereden snelheid en de omgeving waar je rijdt, is belangrijk in het verkeer. Meer bewustwording zet aan tot het naleven van de snelheid. Dat maakt de straat een stuk veiliger. We hopen dat deze actie daar op een positieve manier aan bijdraagt.” De provincie Noord-Brabant is eigenaar van de snelheidsmeter en stelde deze ter beschikking aan de gemeente Altena.