Kilometerlimiet deeltaxi tijdelijk verhoogd

REGIO • De gemeente verhoogt het kilometerlimiet voor het reizen met een deeltaxi voor 2021 naar 2000 kilometer. Sinds begin dit jaar is er in het kader van de ombuigingen in het sociaal domein een limiet van 1500 kilometer voor het reizen met een deeltaxi, tegen Wmo-tarief, ingevoerd.

Het college heeft echter signalen ontvangen dat inwoners door deze maatregel onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daarom wordt het limiet verhoogd. ‘Nu het einde van het jaar nadert en deeltaxi-gebruikers de limiet van 1500 km naderen of overschrijden, ontvangen we signalen dat inwoners onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit vinden wij ongewenst’, meldt het college.

‘Daarom hebben we besloten voor dit jaar de limiet te verhogen naar 2000 km. Het uitgevoerde onderzoek op basis van de signalen, geeft echter nog geen volledig beeld van de gehele situatie, ook of deze effecten structureel zijn. Om de ongewenste effecten volledig in beeld te brengen is meer onderzoek nodig. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd. Op basis daarvan nemen we ook een besluit over de limiet voor 2022’, aldus het college.

De aanpassing geldt vooralsnog dus alleen voor 2021.