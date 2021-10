Nieuwendijkse fotoclub Image Totaal bestaat tien jaar

NIEUWENDIJK • De Nieuwendijkse fotoclub Image Totaal viert het 10-jarig bestaan.

De club is tien jaar terug begonnen met een paar mannen die één passie deelden: fotograferen. Met het opzetten van de club heeft men bereikt dat leden van elkaar leren om de technieken van de fotografie te verbeteren.

Met regelmaat komen ook professionele fotografen om hun verhaal te doen. Er wordt dan ingegaan op de specifieke disciplines in de fotografie, zoals bijvoorbeeld sport, portretten, architectuur en natuur.

Feestje

Bij een jubileum hoort natuurlijk een feestje en daarom organiseert de club in februari 2022 een expositie in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Tijdens deze expositie laten de leden hun foto’s graag aan elkaar zien, maar andere geïnteresseerden zijn ook zeker welkom.

De inwoners van Altena worden uitgenodigd om op 4 november te komen luisteren en te leren van Daniel Laan over bosfotografie. Image Totaal zorgt voor een kopje koffie tijdens de presentatie. Aansluitend op deze avond gaan de leden op 13 november naar het bos om de theorie om te zetten naar praktijk. De mensen die de lezing bijgewoond hebben, worden uitgenodigd om mee te gaan. Op 16 december zijn ze vervolgens welkom om de gemaakte foto’s te bekijken en te bespreken.

Dit alles kost 5 euro p.p. Opgeven kan via jubileum@imagetotaal.nl.

Smartphone

Uiteraard staan nog andere activiteiten op de planning. Op 17 februari 2022 komt een fotograaf bij Image Totaal alles vertellen over smartphonefotografie. Ook hierna zullen de leden gezamenlijk op pad gaan en de foto’s later bespreken.