Starters in Altena kunnen meer lenen voor eerste huis

ALTENA • Gemeente Altena wil starters een extra steun in de rug geven bij het kopen van een eerste woning.

Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om een aanvullend bedrag van 500.000 euro beschikbaar te stellen voor startersleningen en de maximumkoopsom en het leenbedrag te verhogen.

Door veranderde marktomstandigheden sluit de huidige regeling uit 2019 niet meer aan bij de omstandigheden nu.

Prijzen gestegen

De huizenprijzen zijn gestegen waardoor de gemeente de maximumkoopsom om aanspraak te maken op de starterslening wil verhogen van 220.000 euro naar 80 procent van de NHG-grens. Op 1 januari was dit 260.000 euro.

Het maximum te lenen bedrag gaat met 5000 euro omhoog naar 30.000 euro.

Binding met Altena

Ook is de doelgroep die aanspraak kan maken op de starterslening nader omschreven. Personen komen in aanmerking als zij in Altena wonen of een economische of sociale binding hebben met Altena. De leeftijdscategorie is van 18 tot 40 jaar.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de nieuwe Verordening Starterslening. Bij instemming gaat de nieuwe regeling vanaf november in.

De starterslening is dan aan te vragen via de website van de gemeente.