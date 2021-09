Nieuw Parelplein ‘succesverhaal voor Giessen en Rijswijk’

GIESSEN-RIJSWIJK • Het Parelplein, het nieuwe dorpshart van Giessen en Rijswijk, kan rekenen op louter enthousiaste reacties. ‘Ik zie alleen maar voordelen. Je hebt hier alles bij elkaar.’

Het Parelplein is klaar en dat wordt zaterdag feestelijk gevierd. Het domino-effect door Giessen en Rijswijk, dat ruim tien jaar geleden begon met de verplaatsing van de voetbalvelden van Rijswijkse Boys, bereikt daarmee een nieuw hoogtepunt.

Het was toentertijd de Stichting Eén Giessen-Rijswijk, opgericht in 2007, die samen met toenmalig wethouder Renze Bergsma vaart zette achter de plannen voor verdere eenwording van de dorpen.

Voetbalvereniging GRC 14 werd opgericht, basisscholen De Kandelaar en De Ganzenhof gingen verder als De Parel in de gelijknamige brede school en ook de Oranjeverenigingen gingen samen.

Visitekaartje

Op het voormalige terrein van Rijswijkse Boys - naast sporthal De Jager, de fabriek van Hak en partycentrum Het Brabantse Land - vormt het Parelplein nu het visitekaartje van Giessen en Rijswijk. Wonen en winkelen komen hier samen.

28 huur- en koopappartementen zijn gerealiseerd en de winkeliers uit De Zalmpassage hebben inmiddels hun intrek genomen in hun nieuwe pand. “Ik heb het hier ontzettend naar m’n zin”, zegt Judith Meijler van Meijler Optiek. Haar nieuwe zaak is 50 vierkante meter groter geworden. Met de oude locatie aan de Dorpsstraat voelde ze zich voorheen nog wel eens het ‘buitenbeetje’, maar op het Parelplein is dat helemaal anders.

Veel gezelliger

“Het is veel gezelliger nu. Ik heb veel meer contact met collega-ondernemers hier. Ik heb de zaak overgenomen van mijn vader, net als bijvoorbeeld Sonja Mooy van Mooy Mode. De jonge generatie staat nu aan het roer”, klinkt het lachend.

In 2008, ten tijde van de financiële crisis, twijfelde ze nog of ze mee zou verhuizen naar het Parelpein, maar Meijler is blij dat ze het gedaan heeft. “De winkeliers hebben het veel drukker gekregen, mede doordat we nu aan een doorgaande weg zitten. We zien een groei van het aantal klanten. Die zijn hartstikke enthousiast. Het Parelplein is een succesverhaal voor Giessen en Rijswijk.”

Dat vindt ook Joost-Jan van der Nat van de ondernemersvereniging en ook de dorpsraad, waarin Stichting Eén Giessen-Rijswijk als vanzelf is overgegaan.

Frisse start

“Een frisse start in een nieuwe omgeving”, stelt hij tevreden.

“Ik zie alleen maar voordelen, je hebt hier alles bij elkaar. Winkels, de brede school, de sporthal, de Hartenjager en ook goede parkeergelegenheid. Ik heb dan ook nog niemand gehoord die het nieuwe dorpshart helemaal niks vindt, integendeel. Ik zou het wel weten als ik een winkel had. Het Parelplein gaat de twee dorpen echt meer verbinden.”

Peter Tankens, van het gelijknamige aannemings- en bouwbedrijf uit Andel, heeft net als Van der Nat lovende woorden voor het werk van de stichting en Renze Bergsma. Tankens raakte als lokale ontwikkelaar bij het Parelplein betrokken, nadat Bogor Projectontwikkeling uit Gorinchem de eerste plannen al had opgezet samen met de winkeliers uit en rondom De Zalmpassage.

“We kennen de ondernemers in Giessen en Rijswijk goed en de realisatie van dit project is dan ook soepel verlopen”, zegt hij.

Logische ontwikkeling

Hij vindt het een logische ontwikkeling dat de dorpen steeds verder naar elkaar toegroeien.

“Net als Wijk en Aalburg, dat waren vroeger ook twee dorpen. Als je hierdoor het voorzieningenniveau op peil kan houden is dat natuurlijk prachtig. Hier in Andel kost dat bijvoorbeeld wat meer moeite, al krijgt het dorp er een mooie uitbreidingswijk bij. Sowieso is het aan de politiek om ervoor te zorgen dat het aantal voorzieningen in een dorp behouden blijft.”

Met het Parelplein is Tankens overigens niet klaar in Giessen en Rijswijk. Eind dit jaar gaan 25 nieuwbouwwoningen op het voormalige terrein van De Kandelaar in de verkoop en op de oude plek van De Ganzenhof worden zestien huizen gebouwd. De Zalmpassage maakte plaats voor 21 nieuwe woningen. De sloop van het winkelcentrum staat gepland voor het einde van 2021.

Zorglocaties

Ook de dorpsraad zit niet stil, vertelt Van der Nat. “De komende tijd wordt samen met de gemeente de behoefte aan zorglocaties in Giessen-Rijswijk in kaart gebracht en we willen betrokken worden bij de plannen voor woningbouw. Daar zullen we komende tijd wel even zoet mee zijn.”