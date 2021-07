Romboutsprijs voor jarige Zus van Bergeijk

ANDEL • Op haar 75e verjaardag kreeg Zus van Bergeijk zaterdag de Romboutsprijs uitgereikt door burgemeester Egbert Lichtenberg.

De prijs is een initiatief van ondernemersvereniging De Linden en wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor Andel.

Zus van Bergeijk was door veel personen voorgedragen als kandidaat voor de prijs.

“Zus is niet iemand die luid en opzichtig in het dorp aanwezig is om haar vrijwilligerswerk te doen. Het is, zoals ook de nominaties staat aangegeven een zogenaamde ‘stille kracht.’ Iemand die waar nodig en mogelijk, zorgzaam is voor dorpsgenoten, vaak met kleine gebaren”, staat in het juryrapport te lezen.



De uitreiking vond plaats in ‘t Buitenhoff. foto: Jan Noorlandt