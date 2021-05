Noordwaardbewoners doen mee aan landelijke actie tegen overlast van motoren

WERKENDAM • Bewoners van de Noordwaard doen zowel het weekend van hemelvaart als het pinksterweekend mee aan de landelijke actie van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) tegen overlast van motoren.

Her en der in de Noordwaard hangen rode spandoeken om aandacht te vragen voor de geluidsoverlast die bewoners in het stiltegebied ervaren.

De spandoeken konden bewoners zelf bestellen, zo bedachten de Noordwaardbewoners het nieuwe werkwoord ‘Biesbossen’.

Noordwaardbewoners Leo Fluitman, Edwin van Loon en Johan Soepnel ervaren steeds meer overlast van groepen motoren die op een zomerse dag door het gebied toeren.

Vorig zomerseizoen passeerden 5000 motoren, maar ook autotoertochten, brommerclubs en oude tractoren toeren graag door het gebied.

Het gaat altijd door

“Het gaat altijd door, het begint in het weekend om elf uur in de ochtend tot aan het einde van de dag”, zo vertelt Fluitman. Hij wijst daarbij ook op het smalle wegdek van Lijnoorden.

“Auto’s, fietsers wandelaars, motoren, allemaal passeren ze elkaar hier. We wonen hier prachtig, maar op mooie dagen kunnen we daar niet van genieten vanwege het lawaai. In een stiltegebied mag je maximaal 46 decibel aan geluid maken. We zijn absoluut niet tegen de individuele motorrijder, maar wel tegen groepen motoren. Het aantal motoren groeit nog steeds en in het gebied wordt niet gehandhaafd. Waarom hangen ze geen camera’s op bij de uitvalswegen?”, zo vragen de bewoners zich af.

Handhaving wordt gemist

Ook missen de bewoners handhaving in het stiltegebied. Van Loon denkt voorts dat een knip in het rondje Noordwaard kan bijdragen aan het terugdringen van lawaai in het stiltegebied.

Bij de NEFOM zijn inmiddels 73 groepen uit heel Nederland aangesloten, ook de bewoners in de Noordwaard.

Meerdere brieven naar Den Haag

Inmiddels hebben ze al meerdere brieven naar Den Haag geschreven om de overlast van motoren aan te pakken.