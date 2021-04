Sleeuwijkse bedrijven Car Lock Systems en Jifeline verhuizen samen naar Werkendam

SLEEUWIJK/WERKENDAM • Alle vergunningen zijn rond. Binnenkort start in Werkendam de bouw van een nieuw bedrijfspand voor Car Lock Systems en Jifeline.

Het duurzame gebouw biedt ruimte voor groei van de twee succesvolle automotive-bedrijven en daarmee voor betere service aan de klanten.

Het nieuwe pand meet 3.000 m2, verdeeld over drie verdiepingen, is ontworpen door architectenbureau 2802 en zal worden gerealiseerd door Almbouw Giessen. Het komt op bedrijventerrein De Kop van Brabant in Werkendam, vlakbij de afrit van de A27.

In september 2022

Het pand, dat volgens planning in september 2022 in gebruik wordt genomen, biedt ruimte voor groei van de twee nauw verweven bedrijven Jifeline en Car Lock Systems. “We groeiden uit ons jasje”, vertelt Jasper van Herwijnen, managing director van Car Lock Systems.

“Aan De Hoogjens in Sleeuwijk hebben we nu drie panden in gebruik voor Car Lock Systems en Jifeline. Geen ideale situatie. Omdat we een gezonde groeiambitie hebben voor de komende jaren, wilden we nieuw gaan bouwen.”

Car Lock Systems

Car Lock Systems begon 25 jaar geleden op zolder van de toenmalige Peugeot-dealer in Sleeuwijk. Al snel volgden de verzelfstandiging van het bedrijf en de verhuizing naar een eigen pand. De specialisatie in sloten en sleutels voor de automotive bleek een schot in de roos. Vooral de optie om sleutels en slotcilinders voor alle merken en modellen auto’s op maat te maken na opgave van het sleutelnummer is uniek.

In de loop der jaren groeide Car Lock Systems mee met de markt. Elektronica en computersturing gingen een steeds grotere rol spelen en daarbij liep het bedrijf voorop in de vervangingsmarkt. Inmiddels werkt Car Lock Systems voor de gehele Europese markt, waarbij levering binnen 24 uur voor het bedrijf de norm is. Oók als de klant in Zuid-Spanje zit.

Jifeline

Jifeline is tien jaar geleden ontstaan door de behoefte van Car Lock Systems om op afstand ondersteuning aan hun klanten te kunnen bieden. Door een partnership met twee pioniers op diagnosegebied (Frank Bouman en Erwin van der Velden) ontstond er een mooie match.

Het bedrijf ontwikkelde zelfstandig een unieke dienstverlening: diagnose op afstand. Dat wat jarenlang als onmogelijk werd beschouwd, kregen de experts van Jifeline voor elkaar. Koppel een auto – waar ook ter wereld – aan de Jifeline-hardware, en via internet kunnen diagnoses worden gesteld, trekhaken, sleutels en andere ‘connected’ onderdelen ingeleerd.

Jifeline heeft op het huidige kantoor in Sleeuwijk acht diagnosespecialisten in dienst, die de aangesloten autobedrijven assisteren.

“Daarnaast zijn er wereldwijd 80 partners die de diensten van Jifeline onder eigen label in de markt zetten”, vertelt Iskander Kuijer, managing director van Jifeline.

Verdriedubbeld

“Vorig jaar zijn we verdriedubbeld in omzet. Voor dit jaar verwacht ik dat weer. We blijven nieuwe diensten ontwikkelen en ons marktaandeel uitbreiden. Steeds meer auto-onderdelen moeten worden ingeleerd, zoals koplampen en airbagmodules. Daarnaast biedt Jifeline ook hulp bij het kalibreren van ADAS-systemen. Dankzij Jifeline kunnen autobedrijven dat zelf, ook als het met de beschikbare diagnose apparaten niet lukt.”