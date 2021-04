Jos Rooijmans nieuwe directeur sociaal werkbedrijf MidZuid

REGIO • Jos Rooijmans start vanaf 1 juli als algemeen directeur bij MidZuid. Dat heeft Paula Jorritsma, voorzitter van het algemeen bestuur van MidZuid, woensdag aan alle medewerkers bekend gemaakt.

Jos Rooijmans is 52 jaar en woont in Heusden. De afgelopen twee jaar heeft hij als algemeen directeur gewerkt bij de Ateagroep in Breda. In deze periode was hij ook actief als kwartiermaker van de nieuwe afdeling Werk bij de gemeente Breda.

Rooijmans wil bij MidZuid ‘samen werken aan werk’, vertelt hij. “Dat is belangrijk, want een baan hebben geeft zekerheid en het gevoel dat je ertoe doet. Daar sta ik voor. Ik heb veel zin om te beginnen bij MidZuid en om iedereen te leren kennen.”

“Jos is een directeur met een duidelijke visie: iedereen moet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt”, zegt Paula Jorritsma.

Perfect

“Want werk geeft betekenis en dat maakt iedere dag het verschil. En die visie past perfect bij MidZuid. Met zijn ervaring in het sociaal domein zorgt hij voor voortgang in de bedrijfsvoering en met zijn duidelijke visie helpt hij MidZuid te ontwikkelen naar een sociaal werkbedrijf dat klaar is voor de toekomst. Dat vinden wij voor de organisatie en alle medewerkers heel erg belangrijk.”

De vier gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout werken met elkaar samen in de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA), waarvan MidZuid BV het uitvoeringsbedrijf is.

De vier aangesloten gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn daarmee zowel gedeeld eigenaar als belangrijke opdrachtgevers van MidZuid. Het algemeen en dagelijks bestuur vertegenwoordigen de gemeenschappelijke regeling.

