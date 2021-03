Brandweer zoekt ‘parttime hero’s’ in Woudrichem en Giessen

REGIO • Brandweer Midden- en West-Brabant is maandag een nieuwe parttime hero-wervingscampagne gestart.

De campagne loopt tot en met 28 maart en is gericht op het werven van nieuwe collega’s voor de brandweerposten Woudrichem, Giessen, Terheijden, Made, Baarle-Nassau, Alphen en Chaam.

Op de socialmediakanalen van Brandweer Midden- en West-Brabant wordt gedurende veertien dagen actief aandacht besteed aan de zeven wervende posten. Deze berichten worden ondersteund door posters en flyers die de posten zelf verspreiden en banners die opgehangen worden in het betreffende dorp.

De term ‘parttime hero’ maakt duidelijk dat je het werk bij de brandweer goed kunt combineren met een reguliere (fulltime) baan.

Informatieavond

Op dinsdag 13 en woensdag 14 april om 19:30 uur is er een digitale informatieavond voor potentiële ‘parttime hero’s’ uit Woudrichem, Giessen, Terheijden, Made, Baarle-Nassau, Alphen en Chaam.

Aanmelden kan via parttimehero@brandweermwb.nl of via het interesseformulier op de website.

www.brandweer.nl/parttimehero