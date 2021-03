Buitenbad AquaAltena gaat woensdag weer open

ANDEL • Bij zwembad AquaAltena in Andel staat iedereen in de startblokken voor de heropening van het buitenbad komende woensdagmiddag.

Banenzwemmers en verenigingen die gebruik maken van het bad kunnen dan weer terecht. Alles verloopt volgens een strikt coronaprotocol, vertelt locatiemanager Frank van den Hogen.

“Per uur kunnen maximaal 36 zwemmers het water in, zes per baan, en na 50 minuten klinkt een signaal om rustig het bad te verlaten”, legt hij uit. “Even vlug omkleden mag dan nog wel, maar douchen niet. Vervolgens verlaten de zwemmers aan de achterkant AquaAltena, zodat ze plaats kunnen maken voor een nieuwe groep.”

Tijden

Banenzwemmen in het buitenbad kan van maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 11:00 uur en op dinsdag nog van 17:00 uur tot 20:00 uur en op de donderdag van 16:00 uur tot 19:00 uur. Op zaterdag en zondag kunnen mensen tussen 10:00 uur tot 14:00 uur een duik komen nemen.

Reserveren kan via een online reserveringssysteem op de website van AquaAltena. Verenigingen die gebruik maken van het Andelse zwembad - zoals ZVDO’74, De Biesboschzwemmers en zwemvereniging Bijtelskil - brengen zelf in kaart wie wanneer kan komen zwemmen. Volgens Van den Hogen loopt het storm.

“Ook zwemverenigingen uit Eindhoven en Boxtel hebben zich inmiddels gemeld. Wij zijn één van de ongeveer twintig buitenbaden in Nederland, en de enige in het zuiden van het land, die geopend zijn. Dat nieuws gaat dan vrij snel rond in het zwemwereldje. We zijn ook het eerste Optisport-bad dat weer zwemmers ontvangt.”

Van den Hogen is blij dat hij de deuren weer kan openen.

Uren inhalen

“Dit is natuurlijk super, want de afgelopen maanden zijn heel zwaar geweest. Door goed overleg met de werknemers hebben we gelukkig niemand hoeven ontslaan en hebben we gewoon het salaris door kunnen betalen. De uren die de afgelopen maanden ingeleverd zijn, hopen we de komende periode gewoon weer in te halen. Hopelijk kunnen we richting de zomer ook weer recreatieve zwemmers ontvangen.”

