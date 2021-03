De Stuiter brengt virtueel avondje uit met ‘Grimmige verhalen’

UITWIJK • Ook voor De Stuiter is dit jaar door corona alles anders. Maar: ‘Deze nieuwe situatie biedt ook weer kansen.’

De Stuiter zat middenin de voorbereidingen van het stuk ‘Les Misérables’, toen de theatergroep vorig jaar net als de rest van de wereld werd overvallen door het coronavirus.

Het seizoen van De Stuiter loopt van september tot juni en in het voorjaar stonden de toneelspelers op het punt om op locatie - in 2020 was dat de aardappelschuur op de boerderij van de familie Jagtenberg in Sleeuwijk - te gaan repeteren.

Naar buiten

Al snel werd echter besloten om de stekker uit de voorstelling te trekken. “We hadden het stuk via Zoom al dood gerepeteerd, we wilden echt graag naar buiten”, vertelt bestuurslid Anne van Breugel. “Het ging daarentegen van ‘Les Misérables’ naar een miserabel jaar.”

Voor zo’n 60 spelers, decormakers en regisseur Erik Goetjaer hield het project opeens op, maar De Stuiter ging niet bij de pakken neer zetten.

“We heten niet voor niks De Stuiter”, schreef de Uitwijkse theatergroep in augustus in een bericht naar de media.

Hoorspel

In plaats van het jaarlijkse locatietheater hadden de spelers van ‘Les Misérables’ een hoorspel gemaakt en opgenomen in poptempel Xinix in Nieuwendijk. De drie afleveringen van het verhaal van Victor Hugo zijn nog steeds te beluisteren via de website van De Stuiter en streamingdiensten als Spotify en iTunes.

‘Les Misérables’ is een verhaal over recht, onrecht, liefde en avontuur, dat zich afspeelt in het Frankrijk van de negentiende eeuw. Het vertelt het verhaal van Jean Valjean, een man die na het stelen van een brood zeventien jaar in de gevangenis verdwijnt. Na zijn vrijlating probeert hij op het rechte pad te blijven, maar dat wordt het lastig gemaakt door de inspecteur van politie, Javert. Jean Valjean zet alles op alles om zowel Javert als de wereld te tonen dat ieder mens zijn lot in eigen hand heeft.

Contactsport

Het hoorspel was leuk, maar het was het voor de acteurs toch niet helemaal, beschrijft Gerbrand Sterrenburg, eveneens bestuurslid. “Toneel is toch een contactsport.”

Vanzelfsprekend was de wens dit jaar dan ook om de seizoensafsluiter op een mooie locatie in Altena te spelen, mét het bekende ‘Stuiterdorp’ en mét publiek. Gezien het verloop van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is dat alleen erg onzeker, leggen Anne en Gerbrand uit.

“Het idee was om een fragmentarisch stuk op de planken te zetten, zodat we spelers en publiek in groepen zouden kunnen verdelen, mocht dat volgens de coronamaatregelen nodig zijn. Maar optreden voor twintig of 30 man publiek is voor ons qua kosten niet rendabel en we hebben natuurlijk wel een vereniging draaiende te houden. De risico’s van een verkeerde keuze zijn groot en we weten dan niet waar het schip strandt.”

Digitaal

Dus gaat De Stuiter dit jaar digitaal. Het idee voor een opgeknipte voorstelling is blijven staan en op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 juni is online ‘Grimmige verhalen’ te zien, opgenomen in de achtertuin van Ianus Keller in Sleeuwijk.

“Hij heeft daar een prachtig gebied Een soort landgoed haast, met een vijvertje en allerlei hoekjes en schuurtjes waar we kunnen spelen.”

‘Grimmige verhalen’ vertelt vijf ongecensureerde sprookjes van de gebroeders Grimm, de Duitse broers en taalkundigen Jacob Ludwig Karl Grimm en Wilhelm Karl Grimm, die in de negentiende eeuw Duitse volksverhalen en sprookjes verzamelden.

Zonder suikerlaagje

Verwacht alleen geen Disney-taferelen, benadrukt Anne. “Onze voorstelling is zonder suikerlaagje en andere zoetsappigheden.” Goetjaer is opnieuw de regisseur en de bedoeling is dat het publiek virtueel door de Sleeuwijkse tuin geleid wordt en zo telkens op een andere plek een verhaal voorgeschoteld krijgt.

Momenteel wordt uitgezocht hoe dat het beste gedaan kan worden, zegt Gerbrand. “Dat is het leuke aan onze club. We hebben veel mensen die zich met deze techniek bezighouden. Het is natuurlijk niet wat mensen van De Stuiter gewend zijn, maar deze nieuwe situatie biedt ook weer kansen om out of the box aan de gang te gaan met zo’n voorstelling. We brengen het avondje uit van De Stuiter dit jaar naar het computerscherm.”

www.destuiter.nl