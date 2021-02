Kasteel Dussen over cultuur in coronaperiode: ‘We kunnen een heleboel aan’

DUSSEN • Stichting Vrienden Kasteel Dussen kijkt in deze coronatijd vooral naar wat er wél georganiseerd kan worden.

Toen het in september nog kon, was publiek tijdens Open Monumentendag welkom in Kasteel Dussen. Uiteraard geheel volgens de toen geldende coronamaatregelen.

Peter van der Jagt, voorzitter van Stichting Vrienden Kasteel Dussen, vond het mooi om te zien dat bezoekers zich ‘keurig’ gedroegen.

Geen gemopper

“Er werd niet voorgedrongen of gemopperd. Mensen snapten echt wel dat niet iedereen tegelijk het kasteel in kon. Open Monumentendag verliep gewoon goed.” Met andere woorden: “We kunnen dus best wel wat met z’n allen.”

Open Monumentendag was overigens een van de weinige activiteiten van de stichting - ‘de culturele poot van het kasteel’ - die daadwerkelijk konden plaatsvinden vorig jaar.

De agenda voor 2020 stond al grotendeels vast, toen in maart de deuren moesten sluiten, vertelt Van der Jagt.

Graag wat aanbieden

“Wij waren zeer actief bezig met onze programma’s, maar toen werd in maart de stekker uit de eerste jeugdvoorstelling getrokken. Vervolgens moesten we dicht en toen we weer open konden hebben we voornamelijk rondgangen georganiseerd, waarbij bezoekers na reservering op eigen gelegenheid het kasteel konden bezichtigen. Je merkt dat mensen dat soort activiteiten zeer op prijs stellen. We hebben alles binnen de mogelijkheden georganiseerd. Dat vereist veel flexibiliteit, inzet en creativiteit van de stichting en onze vrijwilligers, maar we willen de mensen in deze moeilijke periode graag wat aanbieden. En we willen er zijn voor de culturele sector, want die heeft het nu natuurlijk ontzettend zwaar.”

Vorige week sloten zo’n 40 mensen online aan bij de lezing van Jaap Toorenaar over de verstopte grappen in de strips van Asterix en Obelix en donderdag 25 februari is er een livestream met het Berlage Saxophone Quartet vanuit Kasteel Dussen.

“Daar verwachten wij en het Berlage Saxophone Quartet veel van. Natuurlijk is zo’n optreden via een livestream wel een beperking, maar het kwartet kan zo wel live optreden én de mensen kunnen ervan genieten.”

Podiumervaring

Van der Jagt vreest dat ook komend jaar veel voorstellingen en optreden geschrapt zullen worden, bijvoorbeeld het concert van leerlingen van centrum voor de kunsten De Nieuwe Veste in Breda, die zo hun kans om podiumervaring op te doen aan hun neus voorbij zien gaan.

Aan de andere kant kan de stichting volgens Van der Jagt ‘een heleboel aan’. “Dat hebben we toen de regels wat versoepeld waren ook bewezen. Met 30 mensen op afstand in een zaal en een mondkapje op ging het gewoon goed.”

Dat is echter geen pleidooi om de deuren koste wat kost weer te openen voor publiek. “Ik ben geen expert en ik weet niet wat de risico’s zijn met die Britse variant. We wachten af tot er weer meer mag in theaters, bioscopen en musea. Tot die tijd blijven we zoeken naar wat we het publiek en de cultuurmakers kunnen bieden.”